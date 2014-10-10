Глава Москвы рассказал, что на рынке труда сложилась стабильная ситуация.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве на текущий момент. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе общения с журналистами "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что показатель составляет лишь 0,4%. Мэр города напомнил СМИ о том, что в регионе фиксируется в основном нишевая безработица и касается граждан, которым не подходят те рабочие места, которые имеются на внутреннем рынке. Также безработными могут оставаться молодые люди, которые только начинают трудовой путь.

У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4%. Практически безработицы нет. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник добавил, что в сравнении с другими мировыми или европейскими городами, европейскими городами, в Москве регистрируется самый низкий уровень безработицы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости