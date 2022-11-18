Собянин рассказал о компенсации штрафов по ковидной амнистии

В Москве рассказали о том, сколько штрафов власти региона "вернули".

Глава российской столицы Сергея Собянин рассказал о компенсации штрафов жителям города и местным компаниям по ковидной амнистии. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" чиновник отметил, что порядка 35 тысяч штрафов было возвращено властями.

Это важная, сложная, конечно, и неприятная работа. Поэтому, когда мы прошли основные проблемы и основные периоды эпидемии, то приняли решение вернуть эти деньги людям. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что решение объявить "ковидную амнистию" означает то, что органы исполнительной власти Москвы прекратили работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ранее введенных ограничений из-за пандемии ковида. В настоящее время региональное правительство выплачивает субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов. Он отметил, что чиновники не ставили перед собой задачу собрать как можно больше штрафов с населения. Власти были полны решимости защитить граждан от болеющих или нездоровых, чтобы москвичи не могли заразиться от пациентов с ковидом, а система здравоохранения могла спокойно пройти пиковое значение.

Собянин: спрос на отечественные товары растет во всех отраслях.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости