Собянин: спрос на отечественные товары растет во всех отраслях

В Москве сообщили о росте показателей до 50%.

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, что спрос на отечественные товары растет во всех отраслях экономики города. Чиновник привел данные о продукции, произведенной на территории Москвы. Он напомнил, что рост показателей связан с тем фактором, что иностранный импорт значительно сократился. В особенности это касается европейских товаров. В разныъ отраслях экономики рост российских товаров составил от 5-7 до 50%.

Рост отечественных производителей, которые заместили импортные поставки. Это везде. Это и в фармацевтике, и в пищевке, и в технологиях, и в потребительских материалах, и в оборудовании, и так далее. Во всех сегментах наблюдаем. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости