Собянин выразил надежду, что Москва обойдется без фактических заимствований

Глава Москвы сообщил о стабильности в экономике.

Глава российской столицы Сергей Собянин выразил надежду на то, что Москва обойдется без фактических заимствований в 2023 году. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт объяснил СМИ, что экономическая городская система стабилизировалась, однако это не должно говорить о том, что сейчас в отрасли "все блестяще". При этом власти региона не фиксируют ранее прогнозировавшееся некоторыми аналитиками обрушение показателей.

Тот дефицит, который мы перекрываем заимствованиями, ну, скорее всего, он технический характер носит. Я думаю, мы обойдемся без фактических заимствований. Но, если даже и понадобится, уровень долговой нагрузки минимальный. Сергей Собянин, мэр Москвы

Собянин: Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости