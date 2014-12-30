Собянин: Завод "Москвич" начнет первую сборку автомобилей на следующей неделе

Отечественный автопром должен догнать показатели Renault.

Глава российской столицы Сергей Собянин анонсировал запуск сборки транспортных средств на заводе "Москвич" со следующей недели. Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью с журналистами "РИА Новостей". Эксперт напомнил, что после ухода западных инвесторов из города большинство освободившихся ниш заполнили отечественные бизнесмены. Однако одной из наиболее проблемных отраслей все еще считается автомобилестроение. В ближайшее время предприятие "Мосвич" должно выйти на объемы изготовления размещенного на площадке ранее завода "Рено". Показатели будут достигнуты уже в 2023 году.

Сергей Собянин указал на то, что в планах московского автозавода значится также запуск российской платформы электромобилей. На бывщем производстве Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом "Москвич". Такое решение было принято властями города после заявления зарубежной компании Renault о передаче своих активов в России в собственность государства. Директором завода стал заместитель главы местного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости