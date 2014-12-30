Собянин рассказал о ситуации после ухода иностранных брендов

Мэр Москвы рассказал о работе отечественных компаний.

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал о ситуации в городе после ухода иностранных брендов. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" чиновник отметил, что в настоящее время отечественные предприниматели заняли в Москве подавляющее большинство производственных ниш. Мэр отметил, что единственной проблемной отраслью до сих пор является автомобилестроение. Глава города напомнил, что экономической системе удалось стабилизироваться после пандемии коронавирусной инфекции, а также дальнейших кризисов. Они не привели к критическому обрушению показателей, о котором говорили некоторые аналитики.

Конечно, неприятная история, когда такое количество инвесторов уходит из города. Но, должен сказать, что подавляющее большинство этих ниш заполнено. Это и пищевая промышленность, и фармацевтика, и производство высокотехнологичных товаров. Сергей Собянин, мэр Москвы

Сергей Собянин добавил, что подавляющее большинство российских предприятий адаптировалось к нынешней ситуации с западным санкционным давлением. Кроме того, в стране происходит постепенное восстановление прибыльности бизнеса, в том числе финансового сектора.

Собянин заявил о выполнении 96% заявок от семей мобилизованных.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости