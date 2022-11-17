Собянин заявил о выполнении 96% заявок от семей мобилизованных

Глава Москвы рассказал о поддержке семей военных, находящихся на СВО.

Специалисты из московского центра поддержки семей мобилизованных выполнили 96 процентов заявок от жителей, поданных властям региона. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал глава российской столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что частичную мобилизацию граждан следует считать одним из самых непростых периодов в истории города. Он уверен в значимости оказания помощи семьям тех, кто находится на СВО в каждом конкретном случае. Чиновник надеется, что родственники мобилизованных россиян не будут чувствовать себя брошенными и могут обратиться за поддержкой.

96% всех заявок в этот центр сегодня решены. Так, как, собственно, хотели заявители. Но мы сами, не дожидаясь прихода туда граждан, сами активно выходим на них, предлагая те или иные виды поддержки. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт пояснил, что работа выполняется сразу по нескольким направлениям. В частности, речь идет о материальной и медицинской помощи, предоставлении мест в детских садах, школах, о бесплатной продленке, кружках по интересам, упрощенном порядке получения социальных пособий, возможностей по трудоустройству.

Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости