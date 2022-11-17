Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку спецоперации

Глава города рассказал о преимуществах организации мероприятий, а не экономии на них.

Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержку специальной военной операции на территории Украины. Об этом глава российской столицы Сергей Собянин рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Чиновник объяснил СМИ, что город получит гораздо большие денежные средства от организации торжественных мероприятий, чем если откажется от их проведения ради экономии.

И плюс к тому вы же помните, когда в ковид мы ограничивали те или иные мероприятия, что происходило с бизнесом. Просто дикое падение, до 20-30% падение дохода малого и среднего бизнеса, разорение всей системы услуг. Мы кому такой подарок решили преподнести? Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр города напомнил жителям региона о том, что Новый год и Рождество считаются праздниками, вселяющими надежду, дающими вдохновение как для детей, так и для взрослого поколения. Он подтвердил, что страна находится в сложной ситуации, потому что "по сути дела воюет", но уверен в том, что люди должны сами определить, следует ли проводить праздники или нет.

На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости