Сергей Собянин раскрыл подробности транспортного проекта.

На Московском скоростном диаметре будет работать искусственный интеллект. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился глава российской столицы Сергей Собянин. Чиновник отметил, что технологии, умная система видеонаблюдения будут контролировать транспортный поток. Он добавил, что неправильно называть данный проект платным, так как для жителей Москвы он будет бесплатен. Деньги за проезд по нему отдадут только водители на транзитных автомобилях.

Мы видим, какая машина въехала на ЦКАД и какая выехала, и где она проехала... Это система искусственного интеллекта. Это интеллектуальная система управления движением. Сергей Собянин, глава Москвы

Эксперт подчеркнул, что единственной полностью платной дорогой, которая появится в Москве, будет северный дублер Кутузовского проспекта. Этот проект реализуется полностью за счет частных вложений, поэтому должен быть окупаемым. Дорогу планируют сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Она соединит северный обход Одинцово с выходом на Минское шоссе.

Собянин назвал южную часть Московского скоростного диаметра самой сложной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости