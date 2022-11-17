Глава города объяснил, что проект практически полностью находится "в воздухе".

Глава российской столицы Сергей Собянин назвал южную часть Московского скоростного диаметра самой сложной частью проекта. Об этом чиновник упомянул в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он пояснил, что весь отрезок маршрута практически полностью "висит в воздухе", пересекает большое число автомобильных трасс и железных дорог. Проект соединяет северную и южную часть города. МКС должен разгрузить центр от транспортных средств.

… Уйдет на Симферопольское направление – Варшавка, Симферополька, на юг Москвы. Это, конечно, самое сложное из всего, что мы делали в Москве, потому что она практически вся висит в воздухе. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что крупные проекты Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды в городе были реорганизованы в скоростной диаметр. Там не будет находиться ни одного светофора, который бы пересекал огромное количество дорог региона, а также вылетных магистралей.

Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости