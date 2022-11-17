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Собянин объяснил, зачем закрывают участки метро

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Глава Москвы объяснил ситуацию сложностью строительных работ.

Глава российской столицы Сергей Собянин объяснил журналистам "РИА Новостей" для чего власти региона закрывают участки метрополитена для пассажиров на время, необходимое для прокладки под ними других линий подземки. Чиновник напомнил жителям города о том, что речь идет о сложной работе. Мэр отметил, что периодически возникает такое объявление для граждан, когда специалисты "проходят" МЦК, или БКЛ, радиальное направление.

Мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку, и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах.

Сергей Собянин, глава Москвы

Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: метро, москва, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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