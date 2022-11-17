Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта

Глава российской столицы Сергей Собянин уточнил, что Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автомобильного транспорта в регионе. Чиновники смогут сократить показатели на 20%. Об этом эксперт сообщил в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей".
Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. На 20% уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от транспорта, увеличится скорость.
Сергей Собянин, глава Москвы
Чиновник объявил о том, что Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД сформируют в городе подобие Четвертого транспортного кольца. Собянин уверен в том, что проекты выполняют значимую функцию, потому что дают возможность водителям проехать от одного конца столицы в другой без заезда в центр Москвы.
Собянин: метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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