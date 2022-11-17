Собянин: Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автотранспорта

Мэр Москвы рассказал об экологичности проекта.

Глава российской столицы Сергей Собянин уточнил, что Московский скоростной диаметр снизит выбросы от автомобильного транспорта в регионе. Чиновники смогут сократить показатели на 20%. Об этом эксперт сообщил в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей".

Это экологически важный проект, перепробега будет меньше, в центре машин будет меньше. На 20% уменьшатся выбросы загрязняющих веществ от транспорта, увеличится скорость. Сергей Собянин, глава Москвы

Чиновник объявил о том, что Северо-Западная хорда, Южная рокада с МСД сформируют в городе подобие Четвертого транспортного кольца. Собянин уверен в том, что проекты выполняют значимую функцию, потому что дают возможность водителям проехать от одного конца столицы в другой без заезда в центр Москвы.

Собянин: метро придет в аэропорт Внуково в 2023 году.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости