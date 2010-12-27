"Собибор" выдвинули на "Оскар" от России‍

Картину, имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии выбрали большинством голосов.

Фильм Константина Хабенского "Собибор" выдвинули на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на продюсера Александра Роднянского, который входит в Российский оскаровский комитет.

От России выдвинут "Собибор". Картину, имеющую наибольшие шансы в борьбе за награду американской академии выбрали большинством голосов. Александр Роднянский

"Собибор" показывает восстание в нацистском лагере в Польше в 1943 году. Роль советского офицера исполнил сам режиссер Константин Хабенский.

Члены российского оскаровского комитета голосовали больше часа, многим пришлось делать это дистанционно.

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Фото: Открытый Нижний/ ВК