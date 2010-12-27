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Сталлоне сообщил о скором старте съемок пятой части фильма про Рэмбо
Сегодня, 9:38
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nastya960
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Сталлоне сообщил о скором старте съемок пятой части фильма про Рэмбо

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Первая часть "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, актеру на тот момент было 36 лет.

Актер Сильвестр Сталлоне рассказал о скором начале съемок пятой части "Рэмбо. Этот фильм повествует о жизни ветерана Вьетнамской войны, которого Сталлоне играет уже почти 40 лет. Об этом сообщают российские СМИ.

Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!

Сильвестр Сталлоне 

Ориентировочно, дата съемок назначена на сентябрь. Продюссером выступает Ави Лернер, который занимался четвертой частью этого фильма. В продолжении фильма дочь одного из друзей главного героя похищают, поэтому он отправляется в Мексику. После пересечения границы Рэмбо сталкивается с самой жесткой картелью. 

Первая часть "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году, актеру на тот момент было 36 лет.

Ранее Стивен Сигал оформил свое ИП в Подмосковье.

Фото: officialslystallone/ Instagram

Теги: рэмбо , сталлоне , фильм
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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