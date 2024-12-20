Цискаридзе раскритиковал спекулянтов билетами на гастроли МХТ в Петербурге

Артист заявил, что государство должно регулировать ценовую политику, а сайты перекупщиков — блокировать.

Гастроли МХТ имени Чехова в Петербурге не обошлись без критики в адрес театра по поводу дорогих билетов. 25 апреля в Александринском театре прошёл финальный показ спектакля "Кабала святош", где Николай Цискаридзе сыграл Людовика XIV. На официальном сайте билеты доходили до 50 тысяч рублей, но у перекупщиков взлетали до 100 тысяч и выше.

На пресс-подходе артист вступился за коллег и заявил, что проблема не в них.

Я не говорил, что я доволен этими ценами, я вам констатирую факт. Просто я говорил, что должна быть какая-то ценовая политика у государства. Почему мы должны отдавать спекулянтам эти деньги, когда эти средства могут поступить в казну театра и быть потрачены на артистов, на нужды театра? Мне гораздо больше обидно, что никто не хочет побороть спекулянтов. Николай Цискаридзе, артист балета и педагог

Он уверен, что проблему можно решить быстро — достаточно блокировать сайты перекупщиков. При этом артист признался, что сам часто сталкивается со спекулянтами в обычной жизни.

Мои друзья хотели сходить на спектакль "Кабала святош" в Москве, они пошли и купили билет по 400 тысяч рублей. Я когда это узнал, как руководитель, я им говорю: "Как вам не стыдно, вы бы мне дали — я дома вам сыграл этот спектакль, да ещё Хабенского привёл". Николай Цискаридзе, артист балета и педагог

По словам Цискаридзе, именно ажиотажный спрос и бездействие в отношении перекупщиков разгоняют цены до абсурда. Пока ситуация не изменится, зрители будут продолжать переплачивать, но уже не театру, а посредникам.

Фото: ВКонтакте / Николай Цискаридзе