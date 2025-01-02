Цискаридзе раскритиковал состав "Щелкунчика" в Большом театре

Николай Цискаридзе раскрыл небольшой "спойлер" о балетной постановке в Москве.

Балет Большого театра "Щелкунчик" не имеет ничего общего с настоящим "Щелкунчиком", который там должны показывать. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "360.ru" сделал российский артист балета, педагог Николай Цискаридзе. Деятель культуры отметил, что в нашей стране танцевали постановку в прямом эфире на протяжении последних 60 лет, поэтому ничего нового в проходящем сейчас "Щелкунчике" не произошло. По мнению специалиста, сейчас в Большом театре нет людей, которые смогут отрепетировать данный спектакль.

Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав. Николай Цискаридзе, артист балета

Цискаридзе призвал не обращать внимание на отмену русской культуры.

Фото и видео: 360.ru