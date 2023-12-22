Артист балета призвал не обращал внимание на Запад.

Народный артист России, исполняющий обязанности ректора Академии Русского Балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе прокомментировал такой феномен как отмена русской культуры, происходщий на территории недружественных для Москвы государствах. В интервью журналистам "РИА Новостей" общественный деятель пояснил, что без русского искусства ничего не будет возможно. Он добавил, что по-прежнему нашим артистам есть чем заниматься и куда ездить. Представитель балетного направления страны призвал коллег не обращать внимание на такие западные тенденции.

Я вообще на это не обращаю внимание, потому что без русского искусства все равно ничего не будет возможно. Просто они сейчас хотят тратить деньги на себя. Ну пусть тратят, это их проблемы. Николай Цискаридзе, артист балета.

Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости