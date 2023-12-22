Башмет назвал работу доверенным лицом Путина большой честью

Дирижер объяснил причину поддержки российского президента.

Народный артист Советского союза, дирижер Юрий Башмет, который стал доверенным лицом кандидата в российские президенты Владимира Путина, заявил журналистам о том, что для него это большая честь. деятель культуры отметил, что позиция действующего главы государства созвучна с его.

Для меня это большая честь, что такой человек гениальный выбрал меня. Я не первый раз буду доверенным лицом. Владимир Владимирович доверяет и знает, что я не меняю цвет. Моя позиция созвучна с его позицией. Юрий Башмет, народный артист СССР

Напомним, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве доверенных лиц Владимира Путина 346 человек. В данном перечне указан Юрий Башмет, врач Лео Бокерия, актер Сергей Безруков, певица Лариса Долина, исполнитель Shaman (Ярослав Дронов), танцор Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер.

Музыка в оранжерее Таврического сада.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС