Музыка в оранжерее Таврического сада

Отмечается, что в Оранжерее соблюдается специальный температурный режим +21 градус.

Петербуржцев приглашают посетить концерт в Оранжерее Таврического сада. Концепция музыкального ретрита навеяна двумя основными составляющими. Первая – концерт отражает летнее настроение, которое проявится в окружении растений и тропических цветов. Вторую идею организаторы черпали в концепции популярной жевательной резинки "Love is…": любовь многогранна и кроется в подчас незаметных деталях.

На концерте "Музыка в Оранжерее" два совершенно разных и противоположных настроения: одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное сольются в буйстве звуков и эмоций в исполнении ведущих артистов Петербурга.

Отмечается, что в Оранжерее соблюдается специальный температурный режим +21 градус. Посетителей просят учитывать это при планировании визита.

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут

Возраст: 6+.

Фото: Русские музыкальные сезоны

