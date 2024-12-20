Николай Цискаридзе призвал дождаться рождественских праздников, чтобы убедиться в востребованности российской культуры в мире.

После начала показа балета "Щелкунчик" все начнут танцевать под эту музыку, несмотря на якобы существующую в странах коллективного Запада отмену российской культуры. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "360.ru" сделал российский артист балета, педагог Николай Цискаридзе.

Когда начались разговоры про отмену русской культуры, я засмеялся громче всех и сказал: „Подождите, дайте Christmas time, начнется "Щелкунчик" и все забудут про отмену, все будут танцевать под русскую музыку. Николай Цискаридзе, артист балета

Специалист отметил, что его группа начнет свою работу с сентября. Он раскритиковал постановку в Большом театре, отметив, что там нет людей, способных отрепетировать постановку. По словам Цискаридзе, каждый год те, что был еще вчера мышами, теперь играют вальс, а солдаты получают роли мышей.Артист балета добавил, что каждый год набирается новая труппа, "у нас сменились все и мы с нуля делаем заново".

Цискаридзе раскритиковал состав "Щелкунчика" в Большом театре.

Фото и видео: 360.ru