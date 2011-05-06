Скотт Риттер уверен в проигрыше ВСУ на поле боя.

Киевский режим уже не сможет избежать поражения на поле боя. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона. Эксперт добавил, что траектория этого регионального конфликта ведет к одной неизбежной реальности о том, что Украина проиграла военную фазу своему противнику.

Вот где мы находимся с украинцами, дамы и господа, они не могут победить, для них переломить ситуацию невозможно с военной точки зрения. Русские, напротив, получают все, что им нужно, их военная мощь растет с каждым днем. Это смертельная битва. Скотт Риттер, эксперт

По словам иностранного специалиста, на своем летнем саммите в Вильнюсе члены НАТО признали тот факт, что они просто не могут снабжать Вооруженные силы Украины тем, что им нужно для поддержания борьбы.

"Контролируют Украину". В США заявили о смертельной угрозе Зеленскому.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon