Скотт Риттер напомнил о власти, которой обладают националисты на Украине.

Бригада "Азов"* (запрещенная на территории России экстремистская, террористическая и неонацистская организация) пригрозила лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому смертью в случае начала мирных переговоров с российским руководством. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Начштаба сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец". Занимаются тем, что делали всегда — угрожают главе Украины смертью, если тот выберет что-то, кроме Вальхаллы. И это реальность — нацисты контролируют Украину до самого конца. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист полагает, что нацистские формирования служат для властей из Вашингтона крайне удобным инструментом для того, чтобы контролировать украинских чиновников, а также противостоять Москве и вести борьбу на уничтожение России. Скотт Риттер добавил, что раньше в СШа хотя бы притворялись, что считают бойцов "Азова"* "худшими из худших, отбросами". Однако в настоящее время это не имеет значения, так как американская администрация занята тем, что убивает русских.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works