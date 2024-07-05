Скотт Риттер оценил новые поставки военной помощи для ВСУ от Вашингтона.

Передача армии киевского режима новых зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства не имеет смысла, так как российские военнослужащие уничтожат их так же, как и старые. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист добавил, что даже если власти в Вашингтоне передадут Украине новые системы ПВО, то в них не будет ничего "волшебного", что придало бы технике живучести на поле боя. Эксперт напомнил о том, что первые ЗРК Patriot, переданные для ВСУ, были интегрированы в общую систему ПВО Украины, которой теперь не существует. В связи с такой обстановкой комплексам придется работать в автономном режиме.

Спросите себя, почему возникла необходимость передать Украине новые батареи Patriot. Разве мы не поставляли им Patriot раньше? Что с ними случилось? Они были уничтожены. Как вы думаете, что произойдет с новыми? У них был "зонтик", который был уничтожен русскими, так что теперь вы отправляете комплексы Patriot в пустоту. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер пояснил, что Россия с легкостью нейтрализует новые системы ПВО так же, как и всю остальную технику, которую США передают ВСУ.

В США сделали тревожное заявление о России после атаки ВСУ на Севастополь.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works