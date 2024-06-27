Скотт Риттер прокомментировал атаку ВСУ на пляж в Крыму.

Атака на пляж в крымском городе Севастополе была военный актом со стороны американской администрации против России в целях провокации. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик ВС США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Иностранный специалист заметил, что таким образом власти в Вашингтоне хотели спровоцировать Москву на агрессивную риторику, после чего западному сообществу можно было бы охарактеризовать Кремль в качестве мировой угрозы. В связи с такой обстановкой антироссийская политика НАТО выстраивалась бы вокруг такой точки зрения.

Это нужно понимать каждому американцу: удар был нанесен по <…> пляжу, где находились туристы, мирные жители, местное население. Это был акт войны. Скотт Риттер, эксперт

Аналитик обратил внимание зрителей шоу на официальный комментарий от Пентагона о том, что киевский режим самостоятельно выбирает цели для нанесения удара по территории России. Скотт Риттер подчеркнул, что украинское командование делает это на основе предоставленных США разведывательных данных.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom