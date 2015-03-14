"Путин предупреждал": в США забили тревогу из-за сильного хода России

Скотт Риттер оценил контакты между КНДР и РФ.

Российский президент Владимир Путин сделал Северную Корею неуязвимой, заключив с руководством КНДР соглашение о взаимной военной помощи. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Sabby Sabs. Иностранный специалист полагает, что в Кремле предупредили недружественные государства о том, что в ответ на предоставление оружия противникам России, Москва начнет снабжать вооружениями противников Вашингтона.

Россия не только вооружит для самозащиты соответствующим вооружением. Россия будет сотрудничать с ней как стратегический партнер. Ни у кого больше не будет возможности атаковать КНДР. Если кто-то захочет напасть на нее, ему нужно будет воевать с Россией. Скотт Риттер, эксперт

Скотт Риттер назвал такой шаг со стороны России закономерным. Он пояснил, что Северная Корея получила все, что хотела, поэтому власти США больше не смогут тронуть КНДР в военном плане или задушить в экономическом.

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина.

Фото и видео: YouTube / Sabby Sabs