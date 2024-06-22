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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

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Скотт Риттер оценил контакты между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Стратегическое соглашение, заключенное российским и северокорейским политическими лидерами Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало новой архитектуре безопасности в Евразии, формируемой в обход американской администрации. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала иностранного журналиста Гарланда Никсона.

Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало.

Скотт Риттер, эксперт

По мнению специалиста, теперь угрозам со стороны США и Южной Кореи  в АТР, которые якобы могут нанести "превентивные" удары по Пхеньяну, пришел конец, так как Москва усилила свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американский разведчик обратился к украинцам с неожиданным заявлением.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon

Теги: архитектура безопасности, евразия, кндр, северная корея, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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