Скотт Риттер оценил отношение Запада к Украине.

В США призвали украинских граждан не верить обещаниям коллективного Запада, который только использует их для своих целей. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Запад не хочет вас, Запад не любит вас, Запад презирает вас. Вы не один из них, вы никогда не будете частью ЕС. <…> Вы инструмент, используемый Западом для достижения стратегического результата, который включает в себя поражение России, а не принятие Украины. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что страны-члены Североатлантического военного альянса продолжают проводить рабочие встречи и давать обещания властям киевского режима по поводу присоединения Украины к НАТО, однако в реальности этого не произойдет никогда. Скотт Риттер заметил, что современное государство (Украина) - о том, что международные союзники поддерживают ультранационалистические тенденции, чтобы добиться исключения страны из сферы национальных интересов России. Аналитик добавил, что не говорит о стремлении Запада присоединить Украину к себе, так как уверен, что страна никогда не станет частью Запада.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works