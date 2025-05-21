Узбеки и северокорейцы подрались на стройке горнолыжного курорта в Приморье

Конфликт между иностранными рабочими произошел из-за недопонимания.

В городе Арсеньеве, расположенном на территории Приморского края на строительной площадке произошла драка между гражданами Северной Кореи и Узбекистана. Соответствующими сведениями поделились журналисты Telegram-канала Amur Mash через социальные сети. В СМИ говорится о том, что сейчас на месте создается горнолыжный курорт. Бытовой конфликт междлу работниками возник из-за недопонимания, в ходе ссоры участники использовали против оппонентов палки. После конфликта все участники потасовки вернулись к работе.

Напомним, что в октябре 2024 года года в Новосибирске мигранты избили местных жителей лопатами из-за вопроса о неправильно уложенном асфальте. Этот конфликт произошел вблизи дома под номером 48 на Горской улице. По словам одного из участников ссоры, очевидцы стали спрашивать иностранных рабочих о том, как идет строительство. Местному населению якобы не нравилось как те укладывают асфальт. Пресса упоминала о том, что уровень асфальта был поднят на 7–10 сантиметров, что позволит ливням топить соседнюю многоэтажку. Также известно, что стоимость контракта на выполнение работ составляла 26 миллионов рублей.

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Фото и видео: Telegram / Регнум