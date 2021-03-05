"Скопинский маньяк" решил жениться. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, после возвращения в родной регион Виктор Мохов собирается связать свою жизнь с женщиной. Также мужчина рассказал, что планирует пообщаться с пострадавшими от его действий. Он намерен просить у них прощения. После этого в планах Мохова найти своих детей.
Жениться поеду. Нашел себе бабушку молодую.
Виктор Мохов для РЕН ТВ
Напомним, что Виктор Мохов отбывал 17-летний срок срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. На момент похищения жертвам было 14 и 17 лет. Мужчина на протяжении четырех лет держал их в подвале своего дома. В правоохранительных органах заявили, что пленниц морили голодом, избивали и насиловали. Одна из девушек дважды рожала скопинскому маньяку детей. Затем преступник подбрасывал новорожденных другим семьям.
РЕН ТВ: Скопинского маньяка отказались заселять в гостиницу, его забрала полиция.
Видео: TG / Life Shot
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