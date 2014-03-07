После освобождения из тюрьмы Виктор Мохов должен за три рабочих дня встать на учет в МВД.

Скопинский маньяк не вернулся домой. Об этом заявили журналисты "РИА Новостей". По данным корреспондентов, 70-летний Виктор Мохов, который в течение 17 лет находился в тюрьме, не появился дома в назначенный срок после освобождения. В МВД Рязанской области уточнили, что фигурант уголовного дела обязан был появиться 4 марта дома, а также в течение трех рабочих дней встать на учет в полиции. Около предполагаемого дома выпущенного на свободу россиянина по Октябрьской улице города Скопина дежурят представители СМИ.

Телеканал "360" сообщил со ссылкой на собственные источники о том, что Виктор Мохов не вернется в свой дом в Скопине. Журналисты уточнили, что в постановлении указан адрес места проживания мужчины в Рязанской области, но это не город Скопино.

Также 3 марта из социальных сетей стало известно о том, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву. Скопинский маньяк прибыл в столицу ради участия в телевизионной программе, что стало нарушением административного надзора, который в его отношении установлен на шесть лет. За это правонарушение мужчине грозит штраф.

Напомним, что маньяк был осужден за похищение и изнасилование двух девушек.

Фото: Telegram/LifeShot.