Преступник четыре года насиловал и избивал двух девушек, которых он похитил.

Скопинский маньяк Виктор Мохов спустя 17 лет заключения выходит на свободу. Преступника посадили в 2004 году за похищение двух девушек. В момент похищения им было 14 и 17 лет. В течение почти четырех лет злоумышленник держал их в заточении в подвале собственного дома. По данным следствия, все это время он насиловал и избивал пленниц. Одна из его жертв трижды рожала мужчине детей, который позже он подбрасывал в чужие дома.

По данным "Новых известий", маньяк в качестве наказаний травил девушек слезоточивым газом. Спасти пленниц правоохранительные органы после того, как одна из девушек смогла передать на волю записку о помощи.

В настоящее время обе пострадавшие смогли восстановить здоровье и продолжили учебу. Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что Виктор Мохов находился во вменяемом состоянии. По решению городского суда фигурант расследования был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Скрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге.

Фото и видео: Telegram/LifeShot

