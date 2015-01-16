После интервью Собчак "скопинскому маньяку" запретили общаться со СМИ

Кроме того, ему запретили посещать общественные места, где разливают алкоголь, и вместо двух раз в месяц он должен отмечаться в органах четыре.

Рязанский областной суд удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Суд запретил Мохову общаться со СМИ, а также посещать культурно-массовые мероприятия, где разливают алкоголь. Кроме того, маньяк вместо двух раз в месяц должен отмечаться в полиции четыре.

Стоит отметить, что пристальное внимание на Мохова обратили после выхода фильма Ксении Собчак, в котором он заявил о желании встретиться со своими жертвами. Помимо новых ограничений "скопинскому маньяку" нельзя находиться вне дома с 22:00 до 6 утра, за исключением времени нахождения на работе. Также ему запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения правоохранителей.

В 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года удерживал их подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине. Все это время маньяк насиловал своих жертв. Старшая девушка родила от него двух сыновей.

В начале марта 2021 года Мохова освободили.

Ранее мы писали, что "скопинского маньяка" оштрафовали за интервью у Собчак.

Фото: Instagram / xenia_sobchak