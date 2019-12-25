Скопинского маньяка оштрафовали за интервью у Собчак

Суд признал это массовым мероприятием, участие в которых мужчине запрещено.

Скопинский районный суд Рязанской области оштрафовал маньяка Виктора Мохова за интервью у Ксении Собчак. Об этом пишет ТАСС.

К материалам административного дела приложили DVD-диск с фильмом. Суд посчитал съемки ролика массовым мероприятием, участие в которых мужчине запрещено.

За "незаконное интервью" Мохову придется заплатить штраф в размере 1200 рублей. Маньяк должен заплатить штраф не позднее, чем за 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Ранее стало известно, что высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова в фильме Собчак проверит СК. Телеведущая назвала это решение хорошим и правильным.

Фото: Instagram / xenia_sobchak