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Собчак назвала правильным решением проверку ее интервью со скопинским маньяком
Сегодня, 12:43
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Alena_Zinovieva

Собчак назвала правильным решением проверку ее интервью со скопинским маньяком

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Она опровергла информацию о том, что платила Мохову деньги.

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала поручение главы СК России Александра Бастрыкина проверить высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова в ее интервью. Собчак назвала это решение хорошим и правильным. Кроме того, она подчеркнула, что не платила Мохову деньги.

Стоит отметить, что интервью скопинского маньяка вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники полагают, что мужчина мог совершить новое преступление.

В  начале "нулевых" Виктор Мохов похитил и почти четыре года удерживал двух девушек 14 и 17 лет. 3 марта 2021 года он вышел на свободу после почти 17 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что Богомолов поддержал фильм Собчак о скопинском маньяке.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: ксения собчак, скопинский маньяк
Категории: Новости России, Лента новостей,

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