Собчак назвала правильным решением проверку ее интервью со скопинским маньяком

Она опровергла информацию о том, что платила Мохову деньги.

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала поручение главы СК России Александра Бастрыкина проверить высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова в ее интервью. Собчак назвала это решение хорошим и правильным. Кроме того, она подчеркнула, что не платила Мохову деньги.

Стоит отметить, что интервью скопинского маньяка вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники полагают, что мужчина мог совершить новое преступление.

В начале "нулевых" Виктор Мохов похитил и почти четыре года удерживал двух девушек 14 и 17 лет. 3 марта 2021 года он вышел на свободу после почти 17 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что Богомолов поддержал фильм Собчак о скопинском маньяке.

Фото: Instagram / xenia_sobchak