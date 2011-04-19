Собчак назвала правильным решением проверку ее интервью со скопинским маньяком

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале прокомментировала поручение главы СК России Александра Бастрыкина проверить высказывания скопинского маньяка Виктора Мохова в ее интервью. Собчак назвала это решение хорошим и правильным. Кроме того, она подчеркнула, что не платила Мохову деньги.
Стоит отметить, что интервью скопинского маньяка вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники полагают, что мужчина мог совершить новое преступление.
В начале "нулевых" Виктор Мохов похитил и почти четыре года удерживал двух девушек 14 и 17 лет. 3 марта 2021 года он вышел на свободу после почти 17 лет за решеткой.
Ранее мы писали, что Богомолов поддержал фильм Собчак о скопинском маньяке.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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