Богомолов поддержал фильм Собчак о скопинском маньяке

Он убежден, что нужно делать такие картины. "Это очень тяжелая и суперважная работа".

Режиссер Константин Богомолов поделился своим мнением по поводу фильма супруги, журналистки Ксении Собчак о скопинском маньяке. На своей странице в Instagram он заявил, что такие картины необходимо делать. "Это очень тяжелая и суперважная работа", - отметил Богомолов.

Режиссер посмотрел фильм о Викторе Мохове в самолете, по пути из Перми в Москву. В Facebook он наткнулся на множество постов о "пробивании дна" и недопустимости интервью с такими персонажами. Богомолов назвал слова тех людей, кто считает такие интервью "воспеванием зла", чушью. Единственное, что может вызвать ненависть в этом фильме, так это то, что маньяк предстает одним из нас.

"Обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его — главное извращение. Он один из нас", - написал Богомолов.

Режиссер убежден, что фильм Собчак – о пошлости и убожестве зла. И такие картины необходимы, чтобы люди могли разглядеть это зло в реальной жизни.

Скопинский маньяк Виктор Мохов в начале "нулевых" почти 4 года удерживал в бункере двух девочек 14 и 17 лет. 3 марта 2021 года он вышел из тюрьмы, где провел почти 17 лет. В течение 6 лет ему нельзя ходить на массовые мероприятия, гулять по ночам и покидать Скопинский район без разрешения.

Ранее жертва скопинского маньяка описала 3,5 года в бункере.

Фото: Instagram / xenia_sobchak