СК проверит высказывания скопинского маньяка в фильме Собчак

Журналисты и общественники обратили внимание правоохранителей на возможное совершение нового преступления мужчиной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку высказываний скопинского маньяка Виктора Мохова в фильме Ксении Собчак. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Интервью Мохова, отбывшего почти 17 лет в тюрьме за похищение и изнасилование двух девушек, вызвало широкий общественный резонанс. Журналисты и общественники полагают, что мужчина мог совершить новое преступление. В связи с этим Бастрыкин поручил изучить все высказывания маньяка и дать им надлежащую правовую оценку.

В начале "нулевых" Виктор Мохов похитил и почти 4 года удерживал в темнице под гаражом двух девушек 14 и 17 лет. Все это время он регулярно их насиловал. 3 марта 2021 года Мохов вышел на свободу после почти 17 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что Богомолов поддержал фильм Собчак о скопинском маньяке.

Фото: Instagram / xenia_sobchak