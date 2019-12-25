Собчак прокомментировала информацию о поданном против неё иске

Телеведущая рассказала, что не знает о будущем судебном разбирательстве. Сумма требований к ней превышает 3 млн рублей.

В отношении Ксении Собчак поступил иск от Индивидуального предпринимателя Елены Лякишевой. В комментарии телеканалу "360" телеведущая рассказала, что не знает ничего об этой ситуации.

По информации адвоката Лякишевой, у неё с Собчак возник спор экономического характера. Исковое заявление было зарегистрировано 12 декабря в Хамовническом районном суде Москвы.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Анну Локтеву, сумма требований к телеведущей превышает 3 млн рублей.

В суде зарегистрирован иск <…> о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере трех миллионов 30 тысяч 671 рубля. Анна Локтева, пресс-секретарь Хамовнического суда

Судя по информации в иске, ИП должна была установить камин в доме у журналистки. Работы были произведены, но не оплачены.

Ранее Людмила Нарусова отказалась комментировать возможность возвращения Собчак в Россию.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов