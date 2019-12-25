Собчак прокомментировала информацию о поданном против неё иске

В отношении Ксении Собчак поступил иск от Индивидуального предпринимателя Елены Лякишевой. В комментарии телеканалу "360" телеведущая рассказала, что не знает ничего об этой ситуации.
По информации адвоката Лякишевой, у неё с Собчак возник спор экономического характера. Исковое заявление было зарегистрировано 12 декабря в Хамовническом районном суде Москвы.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Анну Локтеву, сумма требований к телеведущей превышает 3 млн рублей.
В суде зарегистрирован иск <…> о взыскании с Собчак Ксении Анатольевны задолженности и пени по договорам о поставке каминного оборудования в дом в размере трех миллионов 30 тысяч 671 рубля.
Анна Локтева, пресс-секретарь Хамовнического суда
Судя по информации в иске, ИП должна была установить камин в доме у журналистки. Работы были произведены, но не оплачены.
Ранее Людмила Нарусова отказалась комментировать возможность возвращения Собчак в Россию.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
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