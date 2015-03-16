Людмила Нарусова отказалась комментировать возможность возвращения Собчак в Россию

Дочь сенатора недавно заметили на границе с Латвией.

Сенатор, мать журналистки Ксении Собчак Людмила Нарусова не стала комментировать распространённую в соцсетях информацию о возвращении дочери на родину. Об этом сообщил телеканал "360".

Я не комментирую. Ждете, когда Ксения вернется? Ждите, но я не комментирую. Людмила Нарусова, сенатор

Напомним, что Собчак была замечена на КПП "Бурачки" в Псковской области. Она пересекала российско-литовскую границу с супругом Константином Богомоловым. Ведущая выехала из страны ещё в октябре после того, как её коммерческий директор Кирилла Суханов и экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский были арестованы по подозрению в вымогательстве у руководителя государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

В Прибалтику журналистка смогла попасть благодаря гражданству Израиля, наличие которого подтвердила Нарусова.

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Фото: ТАСС / Михаил Метцель

