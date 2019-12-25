РПЦ осудила интервью Собчак со "Скопинским маньяком" Виктором Моховым. По мнению представителя Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона, "ничему хорошему" данное интервью зрителей не сможет научить. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия-24". В православной церкви полагают, что правоохранительным органам следует установить за Моховым круглосуточный контроль, чтобы не допустить ничего из того, что мужчина позволял себе в прошлом.
Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может.
митрополит Волоколамский Иларион
Напомним, что в 2000 году слесарь из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет. Виктор Мохов продержал пострадавших на протяжении 3,5 лет. Дважды одна из заложниц рожала от похитителя, но преступник отбирал у нее детей. Также маньяк морил жертв голодом, держал без освещения, бил резиновым шлангом и распылял по подвале слезоточивый газ. Случайно девушкам удалось передать на свободу записку, благодаря которой из вызволили из заточения. Пострадавших освободили в мае 2004 года. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Позже этот срок был изменен на 16 лет и 10 месяцев.
Скопинского маньяка оштрафовали за интервью у Собчак.
Фото: Instagram / xenia_sobchak
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