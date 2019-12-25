В Московской патриархии объяснили, чему может научить история Виктора Мохова.

РПЦ осудила интервью Собчак со "Скопинским маньяком" Виктором Моховым. По мнению представителя Московской патриархии митрополита Волоколамского Илариона, "ничему хорошему" данное интервью зрителей не сможет научить. Об этом специалист заявил в эфире телеканала "Россия-24". В православной церкви полагают, что правоохранительным органам следует установить за Моховым круглосуточный контроль, чтобы не допустить ничего из того, что мужчина позволял себе в прошлом.

Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может. митрополит Волоколамский Иларион

Напомним, что в 2000 году слесарь из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет. Виктор Мохов продержал пострадавших на протяжении 3,5 лет. Дважды одна из заложниц рожала от похитителя, но преступник отбирал у нее детей. Также маньяк морил жертв голодом, держал без освещения, бил резиновым шлангом и распылял по подвале слезоточивый газ. Случайно девушкам удалось передать на свободу записку, благодаря которой из вызволили из заточения. Пострадавших освободили в мае 2004 года. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Позже этот срок был изменен на 16 лет и 10 месяцев.

Скопинского маньяка оштрафовали за интервью у Собчак.

Фото: Instagram / xenia_sobchak