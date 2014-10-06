Жертва скопинского маньяка получила госзащиту

Екатерина Степанова не раскрыла подробности, сославшись на государственную тайну.

Жертва скопинского маньяка получила государственную защиту. Об этом сообщили в собственном Telegram-канале журналисты из Mash. В СМИ сослались на заявление Екатерины Степановой (в девичестве - Мартыновой), которую Виктор Мохов на протяжении нескольких лет держал в подвал дома.

Женщина подписала документы, по которым ей и ее семье, включая мужа и детей, предоставляется защита. Она не стала раскрывать детали соглашения, заявив, что подробности составляют государственную тайну. Екатерина отметила, что теперь чувствует себя в безопасности, так как полагает, что Мохов не сможет к ней приблизиться.

Напомним, что шестого апреля стало известно о том, что Виктор Мохов не явился в суд на рассмотрение новых новых административных ограничений в его отношении. Ранее мужчина провел в заключении 17 лет. Скопинский маньяк похитил в 200- году 14-летнюю и 17-летнюю девушек. Он пообещал подросткам подвезти их до дома, но в результате заточил их на 3,5 года, превратив в секс-рабынь.

Собчак назвала правильным решением проверку ее интервью со скопинским маньяком.

Видео: Telegram / Mash