Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений. Об этом сообщили журналисты RT. По информации источника, Виктор Мохов, вышедший на свободу после тюремного заключения, готов рассказать дополнительные сведения о совершенных им преступлениях.
Известно, что ранее осужденный отказывался от общения с прессой, хотя журналисты много раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в заключении. В августе прошлого года он заявил о желании принять участие в телешоу, чтобы "разоблачить Катю" (девушка была одной из жертв маньяка).
В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали.
Виктор Мохов
В RT уточнили, что Мохов говорил о том, что до сих пор любит одну из своих жертв. За интервью он не требовал выплаты аванса, но рассчитывал сразу получить всю сумму после освобождения. Однако в редакции решили не платить деньги "спикеру", поэтому он прекратил связь с журналистами.
Скопинский маньяк рассказал о похищении своих пленниц.
Фото: Telegram/LifeShot
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