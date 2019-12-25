Виктор Мохов обещал рассказать о преступлениях журналистам RT за вознаграждение.

Скопинский маньяк пытался продать СМИ новые подробности преступлений. Об этом сообщили журналисты RT. По информации источника, Виктор Мохов, вышедший на свободу после тюремного заключения, готов рассказать дополнительные сведения о совершенных им преступлениях.

Известно, что ранее осужденный отказывался от общения с прессой, хотя журналисты много раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в заключении. В августе прошлого года он заявил о желании принять участие в телешоу, чтобы "разоблачить Катю" (девушка была одной из жертв маньяка).

В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали. Виктор Мохов

В RT уточнили, что Мохов говорил о том, что до сих пор любит одну из своих жертв. За интервью он не требовал выплаты аванса, но рассчитывал сразу получить всю сумму после освобождения. Однако в редакции решили не платить деньги "спикеру", поэтому он прекратил связь с журналистами.

Скопинский маньяк рассказал о похищении своих пленниц.

Фото: Telegram/LifeShot