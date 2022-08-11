Опубликован допрос скопинского маньяка, в отношении которого возбуждено новое дело по статье "Укрывательство преступлений"

Виктор Мохов помог другу скрыть убийство.

Следственный комитет опубликовал допрос скопинского маньяка, в отношении которого возбуждено новое уголовное дело по статье "Укрывательство преступлений". Мужчина рассказал правоохранительным органам о том, что он выписал в своем доме вместе с друзьями. В какой-то момент его знакомые поссорились и подрались. В результате конфликта один человек скончался от удара локтем. После трагедии Виктор Мохов помог злоумышленнику спрятать тело жертвы. Погибшего оставили в заброшенном здании.

Преступление было раскрыто. На текущий момент скопинскому маньяку назначили десять суток ареста за то, что он нарушил условия своего освобождения. Ему запрещено покидать дом в ночное время суток. Подозреваемый в убийстве приятеля Мохова сейчас также находится в СИЗО.

В Подмосковье мститель сжег машину бывшего работодателя и попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Следственный комитет