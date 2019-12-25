Суд разрешил "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Также ему разрешено посещать кафе и бары.

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции к "скопинскому маньяку" Виктору Мохову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат суда.

Уточняется, что сам Мохов на заседание не пришел.

Согласно вынесенному решению, суд не стал ограничивать Мохову общение со СМИ, а также посещение кафе и баров. Однако для него является обязательным условием обязательные посещения отдела полиции для регистрации.

Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД "Скопинский" для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали. из сообщения секретариата суда для ТАСС

Ранее РПЦ осудила интервью Собчак со "Скопинским маньяком".

Фото: Instagram / xenia_sobchak