Администрация Петербурга потратит 151 млн рублей на защиту гостайны

В современных реалиях информация нуждается в защите от киберугроз. За эту сферу в Петербурге отвечает профильный комитет: ведомство планирует потратить 151,3 млн рублей на соответствующе цели, пишет Neva.Today 16 января.

Городской комитет по информатизации и связи разместил на портале госзакупок в плане-графике два конкурса. За выполнение работ по мобилизационной подготовке в части защиты информации, содержащей государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок в исполнительных органах власти планируется заплатить 102,1 млн рублей.

На 2027 год запланирован второй конкурс, он будет посвящен поиску "жучков". За выполнение работ по мобилизационной подготовке в части выявления электронных устройств, предназначенных для негласного получения сведений на объектах защиты исполнительных органов власти, экспертам заплатят 49,1 млн рублей.

