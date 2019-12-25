Петербург закупит около 36 тыс. подарков для новорождённых на 618,4 млн рублей

Оплата предусмотрена из городского бюджета.

Правительство Петербурга намерено приобрести 36 077 подарочных наборов для новорожденных на общую сумму 618,4 млн рублей. Тендер опубликован Комитетом по делам записи актов гражданского состояния на сайте госзакупок.

Максимально возможная цена контракта установлена на уровне 618,4 млн рублей. Окончательное решение по конкурсу примут 26 декабря. Исполнитель контракта обязан подготовить 36 077 комплектов подарков для малышей. Каждый подарок будет содержать полезную книгу и 11 необходимых вещей для новоиспечённых родителей: устройство видеонаблюдения, прибор для увлажнения воздуха, игровой коврик, лампу-ночник, мягкое полотенце, аппарат для стерилизации бутылочек, нагреватель детского питания и детские игрушки. Весь комплект будет размещён в качественной упаковке.

Оформление упаковки и буклета должно точно соответствовать утверждённым образцам комитета. Электронные макеты дизайна будут переданы исполнителю на следующий день после заключения контракта, позволяя вносить незначительные коррективы. Материалы, предназначенные для изготовления тканевых изделий, обязаны быть гипоаллергенными и безвредными для детской кожи. Конструкция игрушек должна исключать отделение мелких компонентов. Вся продукция обязана пройти сертификацию в соответствии с государственными стандартами.

Комплекты подарков будут поставляться частями в течение календарного года, последняя партия должна поступить до 5 ноября 2026 года. Товары будут распределяться по 20 пунктам назначения в Санкт-Петербурге, включая 18 районных отделов ЗАГСа, дворец записей рождений "Малютка" и межрайонные отделы ЗАГСа. Оплата предусмотрена из городского бюджета.

Фото: Правительство Петербурга