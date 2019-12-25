Скрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге

По версии следствия, первое преступление М. совершил в январе 2010 года. Тогда на шее мертвой женщины были следы удушья, внутренности были вывернуты через половые органы. Была ли жертва в этот момент уже мертва, не установлено.

В начале следующего года Следственный комитет Ленобласти передаст в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Коммунара М. В четверг, 10 декабря, его обвинили в надругательстве и убийстве 48-летней петербурженки в 2010 году. Также ему вменяется сексуальное насилие над жительницей Гатчинского района Ленобласти в 2017 году. Об этом сообщил 47news.

По версии следствия, первое преступление М. совершил в январе 2010 года. Тогда жительница Гатчинского района, гуляя с собакой, увидела на дороге раздетый труп женщины, у нее были вынуты внутренние органы. На шее были следы удушья, внутренности были вывернуты через половые органы. Была ли жертва в этот момент уже мертва, не установлено. Тогда по камерам нашли подозреваемого, которым и оказался М., но его отпустили, так как не было доказательств о его причастности к смерти женщины.

В 2017 году стало известно о надругательстве неизвестного над женщиной у станции "Антропшино". Женщины осталась жива, потому что преступника спугнули прохожие. Тогда это дело не раскрыли.

Выйти на след маньяка-потрошителя удалось случайно. В январе этого года М. работал кабельщиком и пришел на вызов к женщине, которая и была его последней жертвой. Она его сразу узнала, но не подала виду. После его ухода она позвонила в полицию, его задержали.

После выяснения этого обстоятельства в управлении Следственного комитета по Ленобласти возбудили еще одно уголовное дело — о халатности, повлекшей тяжкие последствия, в отношении неустановленных должностных лиц, которые допустили уход М. от ответственности в 2010 году.

В начале декабря 2020 года был пойман самый разыскиваемый маньяк России.

Фото: СК по Ленобласти