РЕН ТВ: Скопинского маньяка отказались заселять в гостиницу, его забрала полиция

СМИ: На Виктора Мохова составлен административный протокол.

Журналисты телеканала РЕН ТВ сообщили о том, что скопинского маньяка отказались заселять в гостиницу. После этого инцидента Виктора Мохова забрали представители полиции. В СМИ опубликовали ролик, в котором сотрудница отеля "Верда" заявила мужчине, желающему поселиться в номер о том, что клиента селить не будут.

После отказа в услуге Виктор Мохов позвонил в правоохранительные органы. Он попросил помочь заселиться в отель. После этого к зданию подъехали оперативники, которые забрали мужчину с собой. Напомним, Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вернулся в родной город в ночь на пятницу. Он отказался публично извиняться перед жертвами, заявив, что "уже извинялся".

На РЕН ТВ уточнили, что в настоящее время в отношении Мохова составлен административный протокол. Поводом для полиции стало то, что освобожденный не прибыл в участок до 12 часов 4 марта, как должен был сделать по условиям выхода на свободу. Мужчина вышел из колонии 3 марта. Затем в СМИ появилась информация о том, что Мохов отправился в Москву для участия в ток-шоу.

Скопинский маньяк не вернулся домой.

Фото: РЕН ТВ