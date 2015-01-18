Проект стартовал 9 апреля.

"Сказки по телефону" в библиотеках Фрунзенского района возродили в новом формате. Теперь проект носит название "Телефонные сказки +", рассказали Piter.tv представители библиотек. Проект перезапустили с 9 апреля.

Сказку или другое произведение может услышать каждый, кто позвонит по номеру с понедельника по субботу с 12:00 до 18:30 по номеру +7 (812) 679-80-22. Теперь в проекте принимает участие больше "сказочников". Ассортимент книг расширился – теперь это не только сказки, а любые книги из фондов библиотек. Кроме того, ожидаются конкурсы с призами для позвонивших.

Проект, в рамках которого библиотекари читали детям сказки по телефону, запустили в марте 2020 года как ответ на карантин. Библиотекари призвали не расстраиваться из-за вынужденного ухода, а посвятить время не прочитанным ранее книгам. Родители могли позвонить дежурному сотруднику, а тот читал ребенку сказку или рассказ.

Рассказы читали три библиотекаря, а мы узнали о первых результатах инициативы.

Фото: Piter.tv