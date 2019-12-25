Библиотеки Фрунзенского района начали читать детям сказки по телефону

Сами учреждения вынужденно закрылись на карантин, но поддерживают маленьких посетителей дистанционно.

Несколько библиотек Фрунзенского района Петербурга, отменившие массовые события в условиях распространения коронавируса и неблагоприятной эпидемобстановки, придумали способ занять своих маленьких посетителей даже на расстоянии. Сотрудники читальни решили организовать телефонные чтения сказок, сообщается в группе "13 библиотек Фрунзенского района" "ВКонтакте".

Библиотекари призывают не расстраиваться из-за вынужденного ухода на карантин, а посвятить время не прочитанным ранее книгам. Родители могут позвонить дежурному сотруднику, и тот прочитает ребенку сказку или рассказ. Трое библиотекарей готовы работать для маленьких собеседников с 10 утра до 18.00 по будням. Отмечается, что звонок для телефонных сказок бесплатный.

Библиотекари советуют дать малышу бумагу и карандаш перед звонком, чтобы он нарисовал картину, пока слушает рассказы. Идею телефонных сказок привнесли сами сотрудники, которым около 15 лет назад также позвонила в библиотеку скучающая пятилетняя девочка и попросила прочесть ей сказку.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк временно закрывается для посетителей с 19 марта.

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