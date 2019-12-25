Ленинградский зоопарк временно закрывается для посетителей с 19 марта

Изменение работы зверинца связано с распространением коронавирусной инфекции.

Ленинградский зоопарк временно закрыл свои двери для посетителей с 19 марта, об этом сообщается в официальной группе зверинца "ВКонтакте". Сотрудники отметили, что весомое изменение в работе зоопарка связано с постановлением Главного санитарного врача по Петербургу: оно говорит, в том числе, о временном прекращении работы культурных учреждений и мест, где проводятся массовые мероприятия и экскурсии.

Сначала зоопарк закрыл только несколько павильонов, "отрезанными" от гостей оказались жирафы, хищники, приматы и животные из секций "Экзотариум" и "Тропический дом", однако спустя несколько часов зверинец сообщил о своем полном закрытии. До какого срока зоопарк будет закрыт, пока не уточняется.

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Фото: spbzoopark / Instagram